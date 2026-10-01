Zvezda već sada igra "meč sezone": Pobeda protiv Efesa je imperativ za crveno-bele!

CRVENA Zvezda dočekuje Efes u trećem kolu Evrolige u utakmici koja nosi veliki značaj iako smo na samom početku sezone (20.00).

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije srpski predstavnik dobro započeo Evroligu, izgubio je dve utakmice na svom terenu od Žalgirisa, odnosno Hapoela i Zvezda je pod velikim pritiskom pred večerašnji susret.

To oseća i trener Ibon Navaro koji je na samom početku svog mandata, ali jasno mu je da ovako ne može i da bi treći poraz u nizu bio koban za njegovu ekipu.

Jeste da domaćinu treba vremena da se uigra, na ruku mu ne ide ni to što Aba liga još nije počela, ali Zvezda ima velika očekivanja u Evroligi, želi da se plasira u plej-of i potrebni su joj momentalni rezultati.

Preko potrebnu pobedu tražiće večeras protiv Efesa koji u Beograd dolazi nakon impresivne pobede nad Real Madridom (94:84) u Istanbulu početkom nedelje.

Turski tim se preko leta ozbiljno pojačao, doveo je nekoliko izuzetno kvalitenih igrača poput Majka Džejmsa, Darija Šarića, Metju Strazela, Bruna Ferndanda... a posao da sve to lepo uklopi ima iskusni Pablo Laso koji zna kako se osvajaju veliki trofeji.

Na osnovu duela sa Realom i Barsom, deluje da će Efes igrati veoma brzu košarku, na poen više i evidentno je da ekipa ima izuzetan napadački potencijal.

Taj stil igre bi trebao odgovarati Zvezdi pošto je i Ibo Navaro poznat kao trener koji voli da igra košarku sa brzim protokom lopte i da pravi veliki broj izmena kako bi imao što svežije igrače na terenu.

Zbog toga verujemo da će ovo biti utakmica na veliki broj poena, da će se igrati brzi napadi, što bi trebalo da znači i veliki broj šuteva i zbog sveta toga predlažemo plus na više nego pristojnoj granici.

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