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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 11:18

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КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Petr Josek

Utorak

18.00 Gana - Gambija 1 (1.47)

19.00 Anadolu Efes - Real Madrid ukupno poena +174.5 (2.05)

Kvota: 3.01

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