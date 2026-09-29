KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.
Utorak
18.00 Gana - Gambija 1 (1.47)
19.00 Anadolu Efes - Real Madrid ukupno poena +174.5 (2.05)
Kvota: 3.01
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