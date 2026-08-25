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BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!

В.М.

25. 08. 2026. u 14:14

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PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.

БЕЈЗБОЛ ТИКЕТ: Четири пара која дају одличну укупну квоту!

Tanjug/AP Photo/Gene J. Puskar

MLB

0.40 Detroit tajgers - Tampa Bej rejs 1 (2.08)

1.07 Toronto blu džejs - Kanzas Siti rojals 1 (1.78)
3.40 San Dijego padres - Pitsburg pirati ukupno poena +6.5 (1.57)
3.40 Sijetl mariners - Filadelfija filis 1 (1.87)

Ukupna kvota: 10.87

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