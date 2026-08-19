TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

19. 08. 2026. u 12:44

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila tri zanimljiva predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

Sreda

19.00 Linderud IK - Haslum HK ukupno golova +52.5 (1.68)

20.00 D. Šnajder - E. Ribakina 2 (1.38)

04.00 Dorados - Abejas -176.5 (1.55)

Ukupna kvota: 3.59

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