OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila tri zanimljiva predloga.
Sreda
19.00 Linderud IK - Haslum HK ukupno golova +52.5 (1.68)
20.00 D. Šnajder - E. Ribakina 2 (1.38)
04.00 Dorados - Abejas -176.5 (1.55)
Ukupna kvota: 3.59
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