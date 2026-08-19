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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

19. 08. 2026. u 12:18

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MASTERS u Sinsinatiju je u centru pažnje, evo naših predloga sa njega.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Tenis

19.00 M. Kostjuk - M. Andrejeva tačan broj setova 3 (2.20)

21.30 N. Borhes - B. Nakašima tačan broj setova 2 (2.20)

Ukupna kvota: 4.84

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