KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i bejzbola.
Sreda
18.35 Pitsburg pirati - Detroit tajgersi -8.5 poena (1.73)
21.00 Seltik - LASK 1 (1.72)
Ukupna kvota: 6.70
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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