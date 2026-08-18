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I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi kladioničarski koktel je još bolji!

В.М.

18. 08. 2026. u 10:00

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DOMINACIJA naših tipstera se nastavlja!

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Нови кладионичарски коктел је још бољи!

Xpi / PsnewZ / Profimedia

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga.

Utorak

16.00 M. Buzkova - I. Jović 2 (1.55)

21.00 Fenerbahče - Lion G 1-2 (1.60)
0.40 Tampa Bej rejs - Toronto blu džejs 2 (2.18)

Ukupna kvota: 5.41

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

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