I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi kladioničarski koktel je još bolji!
DOMINACIJA naših tipstera se nastavlja!
Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga.
Utorak
16.00 M. Buzkova - I. Jović 2 (1.55)
0.40 Tampa Bej rejs - Toronto blu džejs 2 (2.18)
Ukupna kvota: 5.41
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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