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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg teniskog tiketa

В.М.

18. 08. 2026. u 09:30

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ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег тениског тикета

FOTO: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Tenis

17.00 A. Rubljov - N. Boržes 1 (1.62)

18.30 T. Fric - D.M. Agilar 1 (1.22)
20.30 B. Nakašima - D. Medvedev ukupan broj setova 3 (2.20)

Ukupna kvota: 4.35

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