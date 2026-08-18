JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg teniskog tiketa
NOVI pogodak naše redakcije!
Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Tenis
17.00 A. Rubljov - N. Boržes 1 (1.62)
20.30 B. Nakašima - D. Medvedev ukupan broj setova 3 (2.20)
Ukupna kvota: 4.35
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