BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.
MLB
18.15 Tampa Bej rejs - Baltimor oriols 1 (1.68)
22.10 LA dodžers - Milvoki bruers 1 (1.55)
1.20 Hjuston astros - Sijetl mariners 2 (2.15)
Ukupna kvota: 10.47
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