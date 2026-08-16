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BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!

В.М.

16. 08. 2026. u 14:00

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PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.

БЕЈЗБОЛ ТИКЕТ: Четири пара која дају одличну укупну квоту!

Tanjug/AP Photo/Rick Scuteri

MLB

18.15 Tampa Bej rejs - Baltimor oriols 1 (1.68)

19.40 Klivlend gardijans - San Dijego padres 2 (1.87)
22.10 LA dodžers - Milvoki bruers 1 (1.55)
1.20 Hjuston astros - Sijetl mariners 2 (2.15)

Ukupna kvota: 10.47

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15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

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