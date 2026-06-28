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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

28. 06. 2026. u 10:00

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ZA danas smo vam spremili "dubl" iz odbojke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Nedelja

13.30 Iran - Kanada ukupno poena +183.5 (1.90)

21.00 Južna Afrika - Kanada 2 (1.73)

Ukupna kvota: 3.29

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