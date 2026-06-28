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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

28. 06. 2026. u 08:00

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DOŠLI smo do kraja druge nedelje interkontinentalne faze Lige nacija za odbojkaše, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih sa današnjeg programa najkomercijalizovanijeg odbojkaškog takmičenja.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже Лигу нација

Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojka

13.00 Bugarska - Ukrajina ukupno poena prvi set +45.5 (1.85)

16.30 Kanada - Brazil ukupno poena +169.5 (1.85)
17.00 Francuska - Japan 1 (2.29)

Ukupna kvota: 7.50

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