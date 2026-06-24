ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže Ligu nacija

ODGOVOR je - da! Penzioner može biti nosilac poljoprivrednog gazdinstva i ostvarivati pravo na sve državne podsticaje (subvencije), pod istim uslovima kao i ostali poljoprivrednici. Status penzionera vas ne sprečava da budete registrovani u sistemu eAgrar i konkurišete za podsticaje po hektaru, grlu stoke, ili za kapitalne investicije.