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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

24. 06. 2026. u 07:00

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DANAS počinje druga nedelja takmičenja za muškarce, evo naših predloga:

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже Лигу нација

Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojka

13.00 Bugarska - Italija ukupno poena +179.5 (1.85)

16.30 Argentina - Nemačka 2 (2.00)
17.00 Kuba - SAD hendikep setova 2 (1.5) (1.80)

Ukupna kvota: 6.66

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