SABALENKA DOMINIRA: "Tigrica" se nameračila da konačno osvoji Rolan Garos
PRVA teniserka sveta rutinski je slavila u prva dva kola drugog ovosezonskog grend slema, a isto očekujemo i danas protiv Kasatkine sa kojom se sastaje na "Suzan Lenglenu" od 12 časova i 30 minuta.
Arina Sabalenka je godinama najbolja teniserka sveta, konstantno je prva na listi, osvojila je veliki broj turnira, čak četiri grend slema, ali na Rolan Garosu nikada nije uspela da dođe do trofeja.
Najbliža je bila prošle godine kada je dogurala do finala gde je povela protiv Koko Gof sa 1:0 u setovima, ali se u nastavku meča mentalno raspala i tako omogućila Amerikanki da dođe do preokreta.
Često su ti problemi sa kontrolisanjem emocija koštali Sabalenku kroz njenu karijeru, ali ove godine izgleda odlično na turniru i deluje da je simpatična Beloruskinja konačno spremna da ga osvoji.
U prva dva kola nije imala problema protiv Džesike Buzas Maneiro, odnosno Elze Žakemo, slavila je sa po 2:0 u setovima, igrala je u laganom ritmu i polako tempira formu za drugu nedelju Rolan Garosa.
Danas će joj rival biti Darija Kasatkina koja joj tradicionalno ne predstavlja težak zadatak.
Sastale su se ove rivalke čak devet puta do sada, Sabalenka je slavila u sedam navrata, a jedan od tih trijumfa ostvarila je upravo na Rolan Garosu kada je 2020. slavila sa 2:0.
Što se tiče naturalizovane Australijanke, ona je izgledala dobro u prva dva kola i takođe nije izgubila set protiv Sonmezove, odnosno Bandekijeve.
Doduše, nijedan od njih nije osvojila ubedljivo kao što je Sabalenka u par navrata, svaki je rešen sa samo dva gema razlike i moraće da odigra znatno kvalitetnije kako bi imala šansu protiv prve teniserke sveta.
Ipak, Sabalenka je daleko kvalitetniji rival od tih igračica, leži joj stil igre Kasatkine i trebala bi rutinski slaviti na njihovom današnjem susretu koji je drugi na dnevnom programu "Suzan Lenglena".
NAŠ TIP: Ukupno gemova -19.5 (kvota 1.57)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
30. 05. 2026. u 06:30
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
30. 05. 2026. u 08:35
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
30. 05. 2026. u 08:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET JE ZAPANjEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!
Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a baš kada je Novak Đoković danas saznao ne baš dobru vest, Janik Siner je zgrozio mnoge. I, na kraju - ispao sa turnira, na koji je stigao kao prvi sa ATP liste, a i sa sjajnim nizom uspeha.
28. 05. 2026. u 14:59 >> 15:10
PARTIZAN NEĆE TITULU! Neverovatna dešavanja u srpskom rukometu, šampion se već zna - ali on to odbija!
Rukometni klub Partizan pozvao je danas rukovodstvo ARKUS lige i Rukometnog saveza Srbije da se druga utakmica finalne serije plej-ofa odigra i šampion države odluči na terenu.
28. 05. 2026. u 14:37
NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Novinari mu saopštili vesti iz Pariza, Srbin totalno zatečen
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izborio se protiv Valentina Rojea (3:1) za plasman u treće kolo Rolan Garosa.
28. 05. 2026. u 07:01
Komentari (0)