SABALENKA DOMINIRA: "Tigrica" se nameračila da konačno osvoji Rolan Garos

PRVA teniserka sveta rutinski je slavila u prva dva kola drugog ovosezonskog grend slema, a isto očekujemo i danas protiv Kasatkine sa kojom se sastaje na "Suzan Lenglenu" od 12 časova i 30 minuta.

Photo: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Arina Sabalenka je godinama najbolja teniserka sveta, konstantno je prva na listi, osvojila je veliki broj turnira, čak četiri grend slema, ali na Rolan Garosu nikada nije uspela da dođe do trofeja.

Najbliža je bila prošle godine kada je dogurala do finala gde je povela protiv Koko Gof sa 1:0 u setovima, ali se u nastavku meča mentalno raspala i tako omogućila Amerikanki da dođe do preokreta.

Često su ti problemi sa kontrolisanjem emocija koštali Sabalenku kroz njenu karijeru, ali ove godine izgleda odlično na turniru i deluje da je simpatična Beloruskinja konačno spremna da ga osvoji.

U prva dva kola nije imala problema protiv Džesike Buzas Maneiro, odnosno Elze Žakemo, slavila je sa po 2:0 u setovima, igrala je u laganom ritmu i polako tempira formu za drugu nedelju Rolan Garosa.

Danas će joj rival biti Darija Kasatkina koja joj tradicionalno ne predstavlja težak zadatak.

Sastale su se ove rivalke čak devet puta do sada, Sabalenka je slavila u sedam navrata, a jedan od tih trijumfa ostvarila je upravo na Rolan Garosu kada je 2020. slavila sa 2:0.

Što se tiče naturalizovane Australijanke, ona je izgledala dobro u prva dva kola i takođe nije izgubila set protiv Sonmezove, odnosno Bandekijeve.

Doduše, nijedan od njih nije osvojila ubedljivo kao što je Sabalenka u par navrata, svaki je rešen sa samo dva gema razlike i moraće da odigra znatno kvalitetnije kako bi imala šansu protiv prve teniserke sveta.

Ipak, Sabalenka je daleko kvalitetniji rival od tih igračica, leži joj stil igre Kasatkine i trebala bi rutinski slaviti na njihovom današnjem susretu koji je drugi na dnevnom programu "Suzan Lenglena".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć