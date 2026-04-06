NE MOŽE MU NIKO NIŠTA! Nestvarni Jokić dominira, Denver juri devetu uzastopnu pobedu!

NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili osam vezanih trijumfa, a smeši im se i devet jer će večeras u "Bol areni" ugostiti Portland trejlblezerse (3.00).

U pravi trenutak košarkaši Denvera uhvatili su zalet, nanizali su osam pobeda, popeli se na četvrto mesto Zapadne konferencije (skor 50-28), izjednačeni su po skoru sa trećeplasiranim Lejkersima (LA ima tajbrejker zbog) i izgledaju odlično pred početak plej-ofa u kojem imaju najveće ambicije.

Glavni razlog za ostvarene trijumfe je naravano srpski as Nikola Jokić, popularni Džoker igra fenomenalno u poslednje vreme, upisao je sedam uzastopnih dabl-dablova i dodato pet tripl-dablova u tom periodu.

Posebno je bio impresivan pre par večeri protiv San Antonija kada je u direktnom duelu nadigrao Viktora Vembanjamu i ponovo pokazao ko je najbolji igrač današnjice.

Sjajni Srbin je u pobedi Denvera ubacio 40 poena, podelio 13 asistencija i uhvatio osam skokova, a treba istaći i to da su upravo njegovi koševi preko Vembanjame u završnici prelomili utakmicu.

Večerašnji rival Nagetsa biće Trejlblejzersi koje su već jednom rutinski savladali za vreme ovog pobedničkog niza, Jokić je tada dominirao upisavši tripl-dabl (22 poena uz po 14 skokova i asistencija), a mi verujemo da će to ponovo biti slučaj i verujemo u novu briljantnu partiju srpskog asa.

