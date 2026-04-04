DA VIDIMO KO JE MVP! Obračun Jokića i Vembanjame će gledati čitav svet!

04. 04. 2026. u 14:00

NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili šest vezanih trijumfa, a večeras ih očekuje najteži zadatak od početka pobedničkog niza jer u "Bol arenu" dolaze San Antonio sparsi predvođeni prvim favoritom za osvajanje MVP nagrade, Viktorom Vembanjamom.

ДА ВИДИМО КО ЈЕ МВП! Обрачун Јокића и Вембањаме ће гледати читав свет!

U pravi trenutak košarkaši Denvera uhvatili su zalet, nanizali su šest pobeda, popeli se na četvrto mesto Zapadne konferencije (skor 49-28) i izgledaju odlično pred početa plej-ofa u kojem imaju najviše ambicije.

Glavni razlog za ostvarene trijumfe je naravano srpski as Nikola Jokić, popularni Džoker igra fenomenalno u poslednje vreme, upisao je pet tripl-dablova na minulih šest utakmica i ponovo pokazuje zašto je najbolji košarkaš današnjice.

Način na koji on to radi je posebno fascinantan, igra u laganom ritmu, ne muči se previše i niko sem njega ne ume sa takvom lakoćom da upisuje ovako jake brojke.

Standarno je potcenjen u borbi za MVP-a, ali danas će imati priliku da pokaže da to ne bi trebao biti slučaj jer u "Bol arenu" dolaze San Antonio sparsi predvođeni prvim favoritom za osvajanje MVP nagrade, Viktorom Vembanjamom.

Francuz takođe igra fenomelano ove sezone i kada je pre par nedelja na pres konferenciji napravio izlaganje zašto bi on trebao biti MVP izgleda da su se svi složili sa njim jer je nakon toga pretekao Šeja i preuzeo prvo mesto na KIA listi za prestižnu nagradu.

Brojke koje ima su sjajne, ubacuje skoro 25 poena po meču, hvata 11.5 skokova, a posebno su impresivne tri blokade koje beleži u proseku i zbog njih će gotovo sigurno dobiti nagradu za najboljeg defanzvivca NBA lige.

Njegov najveći uspeh je to što je od San Antonija, tima koji nije igrao plej-of, napravio ozbiljnog konkurenta za titulu koji trenutno zauzima drugo mesto na Zapadu. Sparsi imaju fenomenalan skor od 58 pobeda i 18 poraza i jasno je da Vembanjama ima jak slučaj da osvoji MVP-a.

Pomaže mu i to što je na poslednjih par mečeva odigrao brutalno dobro, ubacio je po 41 poen protiv Golden stejta i Čikaga, uz 18, odnosno 16 skokova, a usput je u svom stilu podelio i po tri blokade.

Francuz je motivisan da osvoji nagradu, tako da će večeras biti inspirisan da odigra na visokom nivou, ali isto očekujemo i od Jokića i verujemo da ćemo gledati sjajan obračun verovatno dva najbolja igrača sveta u ovom trenutku.

21.00 Nikola Jokić beleži tripl-dabl (1.70)
21.00 Viktor Vembanjama +28.5 poena (1.90)

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

Jedno od najvećih ovosezonskih sportskih čuda u Americi je i "balkanski" tim univerziteta Ilinois za koji, pored ostalog, igraju i Srbi David Mirković i Andrej Stojković. Oni su dogurali do završnog turnira koledž košarke prošavši kroz "martovsko ludilo" uz impresivne partije, a posebno je interesantno kako trener te ekipe, Bred Andervud, govori o tome - kako izgleda trenirati srpske košarkaše.

