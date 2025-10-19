TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

19. 10. 2025. u 10:40

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, rukometa i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Nedelja

15.00 Štutgart - Fuhse Berlin ukupno golova +61,5 (1,82)

19.00 Unikaha - Barselona 1 (1,48)
19.00 Minesota vajkings - Filadelfija igls 2 (1,77)

Ukupna kvota: 4,77

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju