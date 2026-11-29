IDEMO PO POKER! Evo današnjih predloga za ljubitelje brze isplate
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
14.30 Fejnord - Ajaks |2+ (2.02)
22.15 Bolivar - Olvejz redi |2+ (2.20)
Kvota: 4.44
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