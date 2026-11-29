JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
Još jedan "lagan" prolaz naše redakcije.
Pogođene parove možete proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Nedelja
13.00 Slavija Prag - Banjik Ostrava 1 (1.22)
15.05 Kristal palas - Hal 1X (1.28)
18.00 Roma - Monca 1&2-6 (1.40)
Ukupna kvota: 2.19
Tipujemo na dva glavna favorita dana, Slaviju i Romu koji igraju pred svojim navijačima gde su posebno dominantni, a pored toga verujemo da će i Palas, naoštren promenom trenera i trijumfom preko nedelje u Ligi Evrope, osvojiti bar jedan bod protiv Hala.
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