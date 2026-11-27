* Trener u Austriji

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

petak,

GAK - Altah X

subota,

AUSTRIJA - VOLFSBERGER 1

A. LUŠTENAU - RAPID 2

nedelja,

Rid - Hartberg X

Šturm - Tirol 1

Salcburg - LASK 12

Austrija je derbi sa Salcburgom čekala desetkovana i u strahu od poraza. Međutim, rupe u timu uspela je da popuni „klincima“, koji su u zahtevnom meču opravdali očekivanja i domaćina odveli do pobede (1:0). Uspeh iz prošlog kola dobio bi još više na značaju ako Austrija i protiv Volfsbergera odigra na visokom nivou.

Rapid se osamio na liderskoj poziciji posle osam vazanih pobeda u prvenstvu i tu se neće zaustaviti.

Par, Salcburg - LASK mi nije za tiket jer su rivali samo pre nekoliko dana u okviru Lige šampiona imali zahtevne mečeve.