* Bivši fudbaler Politehnike iz Temišvara tipuje mečeve Rumunije 1

FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

MOJ TIP

petak,

Botošani - Voluntari 1

FARUL - U. KLUŽ 2

subota,

Čikserada - Korvinul 1X

Kluž - Ocelul 1

Dinamo - Petrolul 1

nedelja,

UTA - Univer. Krajova 2, 3+

ARĐEŠ - FKSB 2

ponedeljak,

Šepši - Rapid X2

Farul u okršajima sa Univerzitateom nije uspeo do boda da dođe od kada je klupu ekipe iz Kluža preuzeo Kristijano Bergodi. Stručnjak iz Italije znao je ekipu da motiviše, ali i da je dozira tačno toliko koliko je za trijumf bilo potrebno, kako kod kuće tako i na strani (2:1, 1:0). Grešku u proceni Bergodi ne bi smeo da napravi u delu sezone, kada njegov tim želi da se učvrsti u vrhu tabele.

Posle dva poslednja poraza FKSB-a, gazda kluba Điđi Bekali je za vreme pauze napravio „rez“ na svim klupskim nivoima, pa bolji učinak treba očekivati već od gostovanja Arđešu.