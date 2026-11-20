SILVIJU BALAĆE: Bergodi zna sa Farulom
* Bivši fudbaler Politehnike iz Temišvara tipuje mečeve Rumunije 1
MOJ TIP
petak,
Botošani - Voluntari 1
FARUL - U. KLUŽ 2
subota,
Čikserada - Korvinul 1X
Kluž - Ocelul 1
Dinamo - Petrolul 1
nedelja,
UTA - Univer. Krajova 2, 3+
ARĐEŠ - FKSB 2
ponedeljak,
Šepši - Rapid X2
Farul u okršajima sa Univerzitateom nije uspeo do boda da dođe od kada je klupu ekipe iz Kluža preuzeo Kristijano Bergodi. Stručnjak iz Italije znao je ekipu da motiviše, ali i da je dozira tačno toliko koliko je za trijumf bilo potrebno, kako kod kuće tako i na strani (2:1, 1:0). Grešku u proceni Bergodi ne bi smeo da napravi u delu sezone, kada njegov tim želi da se učvrsti u vrhu tabele.
Posle dva poslednja poraza FKSB-a, gazda kluba Điđi Bekali je za vreme pauze napravio „rez“ na svim klupskim nivoima, pa bolji učinak treba očekivati već od gostovanja Arđešu.
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