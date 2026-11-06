Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

06. 11. 2026. u 09:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Petak

19.00 Emden - Libek |2+ (2.05)

20.00 Genk U23 - Gent U23 |2+ (2.20)

Kvota: 4.51

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEPRIKOSNOVENE: Ove dame su najbolje majke prema horoskopu

NEPRIKOSNOVENE: Ove dame su najbolje majke prema horoskopu