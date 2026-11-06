Lester se budi, ali... Napad ne može da nadaje golova koliko odbrana primi

Lester je pre samo deset godina bio prvak Engleske, a sada mora da igra ranu fazu FA kupa koji ga vodi na teren šestoligaša.

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Oksford siti dobio je priliku da pred svojim navijačima priredi senzaciju, dok gosti pokušavaju da bar u najstarijem fudbalskom takmičenju na svetu podsete na nekadašnje slavne dane.

Domaćin ima čime da se pohvali. Drugo mesto u Nacionalnoj ligi Sever i samo jedan poraz na poslednjih devet utakmica govore o ekipi koja igra sa dosta samopouzdanja. Oksford je u prethodnim rundama FA kupa ubedljivo savladao Enfild taun sa 6:1, a na poslednjih pet utakmica pred svojim navijačima postigao je čak 15 golova. Ipak, u poslednjem prvenstvenom nastupu Saut Šilds ga je savladao sa 3:1.

Lesterova sezona daleko je od očekivanja. Deseto mesto u Ligi jedan nije ono čemu su se nadali navijači kluba koji je 2016. godine pokorio Premijer ligu. Ipak, tri pobede na poslednjih pet utakmica pokazuju da gosti nisu bez aduta. Problem je što njihova odbrana prečesto poništava dobar posao napadača. Na poslednjih osam mečeva Lestera viđena su najmanje tri pogotka, a protivnici su redovno pronalazili put do njegove mreže.

Razlika u kvalitetu svakako je na strani gostiju, ali Oksford ima dovoljno napadačkog potencijala da im napravi probleme. Tu leži i glavni argument za našu opkladu. Lester može da obavi najveći deo posla, ali ni pogodak domaćina ne bi predstavljao iznenađenje. Za prolaz tipa nije neophodno da oba tima zatresu mrežu, već da ukupan broj pogodaka dostigne tri.

Kvota 1,46 odgovara impliciranoj verovatnoći od 68,5 odsto. To nije naročito izdašna ponuda, ali Lesterov niz efikasnih utakmica i ofanzivni učinak Oksforda pružaju dovoljno osnova za ovakav izbor

Naš tip: 3+ (1,46)