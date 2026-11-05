TIKET DANA!
TIKET dana.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.
Četvrtak
15.00 Mohun Bagan - Odiša 1 (1.35)
18.45 Milan - Ferencvaroš 1 (1.34)
21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.42)
Ukupna kvota: 2.57
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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