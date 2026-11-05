TIKET dana.

Cegarra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

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Četvrtak 15.00 Mohun Bagan - Odiša 1 (1.35) 18.45 Milan - Ferencvaroš 1 (1.34) 21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.42) Ukupna kvota: 2.57

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