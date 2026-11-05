Tip fudbal

TIKET DANA!

Mr Black

05. 11. 2026. u 10:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIKET dana.

ТИКЕТ ДАНА!

Cegarra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Četvrtak

15.00 Mohun Bagan - Odiša 1 (1.35)

18.45 Milan - Ferencvaroš 1 (1.34)

21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.42)

Ukupna kvota: 2.57

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica
Tip fudbal

0 0

DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica

Valansijen i Orlean dočekuju međusobni okršaj u nezavidnoj situaciji. Pobede su im postale prava retkost, bodovi se teško osvajaju, a pogled na tabelu dovoljno govori o tome koliko je sezona razočaravajuća za oba kluba. Ipak, upravo u njihovim slabostima krije se nešto što ovu utakmicu čini zanimljivom za kladioce.

05. 11. 2026. u 09:58

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO TUMAČENJE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost

NOVO TUMAČENjE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost