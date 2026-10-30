Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

30. 10. 2026. u 10:40

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

AP Photo/Alessandra Tarantino

Petak

18.00 Karvina - Slavija Prag B GG (1.53)
19.00 Bode glimt - Viking GG (1.35)
20.00 Valvajk - Almere siti GG (1.40)
20.30 Elverzberg - Majnc GG (1.45)

Ukupna kvota: 4.19

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