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CRVENI FIKSEVI: Ordabasi i oslabljen favorit u Pavlodaru

Žarko Urošević

30. 10. 2026. u 12:00

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* Sivas loš domaćin

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Ордабаси и ослабљен фаворит у Павлодару

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

CRVENI FIKSEVI

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Ordabasi (Kazahstan 1) 2 Irtiš - Ordabasi 1X  (kovta: 2.00)

Sivas (Turska 2) 2 Sivas - Bolu X2    (2.25)

Lumezane (Italija 3A) 2 Lumezane - Arcinjano 2 -

Balzan (Malta 1) 2 Balzan - Hibernijan 2 -

S. Kastroma (Rusija 2) 2 Veles M. - S. Kastroma 1    (2.90)

Rael Espena (Honduras 1) 2 Real Espena - Hutikaljpa 2 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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