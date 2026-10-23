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Pretplatili se na "ikseve": Nema pobednika na stadionu pored šume

О. М.

23. 10. 2026. u 08:32

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"Vukovi" i kad pobeđuju i gube igraju uvek neizvesne mečeve

Претплатили се на иксеве: Нема победника на стадиону поред шуме

FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Himnazija iz La Plate je remizirala u četiri od poslednjih pet utakmica. Odigrala je 1:1 sa Atletiko Tukumanom, Independijente Rivadavijom i Argentinos Huniorsom, dok je sa Banfildom podelila bodove posle rezultata 2:2. Jedinu pobedu u tom periodu ostvarila je protiv Urakana (2:1), što pokazuje da su njeni mečevi uglavnom neizvesni.

Sarmijento iz Hunina takođe često igra nerešeno. U poslednjih pet utakmica tri puta je podelio bodove, i to posle rezultata 1:1 protiv Barakasa Sentrala, River Plejta i Belgrana. Uz to ima po jednu pobedu i poraz.

Himnazija ima 22 boda, a Sarmijento 21, dok su im gol-razlike veoma slične — 19:18 i 22:19. S obzirom na formu oba tima i veliki broj remija u poslednjim utakmicama, nova podela bodova deluje kao realan ishod.

NAŠ TIP: X (kvota 3,65)

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