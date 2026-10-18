KEC KO KUĆA!!! Gosti su vezali dve pobede, ali obe kod kuće - na strani je to sasvim druga ekipa

Valjadolid dočekuje Eldense u dobrom raspoloženju, nakon ubedljive pobede nad Albaseteom od 5:0.

FOTO: Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je tako produžio seriju bez poraza na četiri prvenstvene utakmice i pokazao da poseduje napadački potencijal za mnogo bolje rezultate.

Osvojenih osam bodova u poslednja četiri kola ulivaju dodatno samopouzdanje ekipi Franka Eskribe, koja želi da nastavi uspon na tabeli.

Eldense, međutim, ne dolazi u Valjadolid bez aduta. Gosti su vezali dve pobede, protiv Ovijeda i Kordobe, pa su i oni podigli formu uoči ovog susreta.

Ipak, njihova izdanja na gostovanjima nisu na istom nivou kao pred domaćom publikom, a posebno zabrinjava skroman učinak u napadu van svog stadiona. Valjadolid će nastojati da od početka nametne svoj ritam i iskoristi prednost domaćeg terena.

Posle ubedljivog trijumfa u prethodnom kolu, domaćini imaju dovoljno razloga za optimizam, dok će Eldense morati da odigra znatno disciplinovanije nego u nekim ranijim gostovanjima.

Pobeda Valjadolida deluje kao realan ishod.

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