"SIGURICA" IZ LITVANIJE: Gosti prolaze kroz težak period

Žalgiris u ovaj meč ulazi sa mnogo samopouzdanja posle ubedljive pobede nad Suduvom od 4:0 na domaćem terenu.

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Trenutno zauzima četvrto mesto sa 47 bodova i gol-razlikom 45:34, a borba za plasman u evropska takmičenja i dalje je u punom jeku. Napad mu je među najboljima u ligi, dok na svom terenu redovno vrši snažan pritisak na protivnike i stvara veliki broj prilika za gol.

Hegelman Litauen, s druge strane, prolazi kroz težak period. Posle 29 odigranih utakmica nalazi se na osmom mestu sa 26 bodova i gol-razlikom 31:48. Gosti nisu pobedili na poslednjih pet mečeva, tokom kojih su zabeležili četiri remija i poraz od Panevežisa rezultatom 1:3. Odbrana im je među najslabijima u ligi, što predstavlja veliki problem pred gostovanje ekipi sa izrazito snažnim napadom.

U poslednjem međusobnom susretu, odigranom u julu, Žalgiris je slavio sa 3:2 na gostujućem terenu, potvrdivši da ume da izađe na kraj sa ovim rivalom. Domaćinu su bodovi neophodni u borbi za Evropu, ima prednost svog terena, dok gosti već dugo ne znaju za pobedu. Sve to ide u prilog novom trijumfu Žalgirisa.

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