OPREZ!!! KVOTA JE U PADU: Obe ekipe bore se za "drugu šansu"
HOD dočekuje Raufoš u važnoj utakmici 27. kola druge norveške lige.
Domaćin se bori za plasman u doigravanje, dok gostima gori pod nogama i hvataju poslednji voz da se izbore barem za plasman u baraž za opstanak.
Hod ima priliku da prekine seriju od šest utakmica bez pobede i napravi važan korak ka plasmanu u baraž za viši rang.
Domaćin je u prethodnom kolu odigrao 1:1 sa Ranhajmom, a pre toga je poražen od Egersunda i Oda, uz ukupno šest primljenih golova na ta dva meča.
Ipak, Hod na svom terenu ima dobar učinak ove sezone i sada dočekuje rivala koji se nalazi u mnogo težoj situaciji.
Raufos je osvojio samo jedan bod u poslednja četiri ligaška susreta, a na gostovanjima je zabeležio dve pobede i čak devet poraza.
Uz to, gosti se bore i sa ozbiljnim finansijskim problemima, pa je domaćin u boljoj poziciji da osvoji sva tri boda.
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