Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 10. 2026. u 08:41

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Björn Reinhardt / imago sportfotodienst / Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.00 Slavija Prag - Hradec Kralove UG 3+ (1.53)

15.30 Hamburg - Štutgart UG 3+ (1.40)
18.00 Fenerbahče - Alanjaspor UG 3+ (1.45)
20.00 Telstar - Fejenord UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 4.35

 

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