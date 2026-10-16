Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcije Tipa

В.М.

16. 10. 2026. u 08:14

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JOŠ jedan pogodak naših sjajnih tipstera.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета редакције Типа

Damir Skomrlj / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA PETAK

15.30 Ilirija - Tabor Sežana UG 3+ (1.90)

18.00 Rudeš - Rijeka UG 3+ (1.57)
19.00 Vestmanejar - Hafnarfjordur UG 3+ (1.40)

 Ukupna kvota: 4.18

 

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Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

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