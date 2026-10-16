JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcije Tipa
JOŠ jedan pogodak naših sjajnih tipstera.
Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih predloga.
3+ TIKET ZA PETAK
15.30 Ilirija - Tabor Sežana UG 3+ (1.90)
19.00 Vestmanejar - Hafnarfjordur UG 3+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.18
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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