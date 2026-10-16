LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
15.15 Al Kadišja - Aba 1&2-6 (1.33)
20.30 Ajntraht - Keln |1+&2+ (1.23)
Ukupna kvota: 2.11
Pronašli smo dva para za golove i tipujemo na timove koji vole nešto otvoreniji fudbal, a uz to očekujemo rutinski trijumf Al Kadišje koja je jedna od najboljih ekipa u Saudijskoj Arabiji protiv Abe koja je zacementirana za dno tabele.
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Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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