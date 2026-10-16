NAŠI PREDLOZI: "Tip" tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Gent se dugo mučio sa Orusom i tek u 87. minutu došao do minimalne pobede, dok je Bursa lagano slavila na gostovanju Muglasporu, a na utakmici Frajburg - Jablonec, gde smo gađali 3+ palo je čak pet golova, pa smo na kraju prošli tiket dana za četvrtak, sa solidnom kvotom 4,15.
Takođe, i naš tiket dana za sredu (kvota 10,01), koji je imao jednog "uljeza" pošto se na njega provukao i par od četvrtka Rojal union Sen Žiloa - Real Sosijedad, došao je konačno juče jer je meč u Briselu završen bez pobednika.
Evo i današnjeg tiketa dana:
Petak
15.00 Alaškert - Sjunik 1&3+ (1,61)
20.45 Longford - Atlon GG (1,49)
Ukupna kvota: 3,52
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Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
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