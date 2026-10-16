NAŠI PREDLOZI: "Tip" tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Robert ATANASOVSKI/AFP/Profimedia

Gent se dugo mučio sa Orusom i tek u 87. minutu došao do minimalne pobede, dok je Bursa lagano slavila na gostovanju Muglasporu, a na utakmici Frajburg - Jablonec, gde smo gađali 3+ palo je čak pet golova, pa smo na kraju prošli tiket dana za četvrtak, sa solidnom kvotom 4,15.

Takođe, i naš tiket dana za sredu (kvota 10,01), koji je imao jednog "uljeza" pošto se na njega provukao i par od četvrtka Rojal union Sen Žiloa - Real Sosijedad, došao je konačno juče jer je meč u Briselu završen bez pobednika.

Evo i današnjeg tiketa dana:

Petak 15.00 Alaškert - Sjunik 1&3+ (1,61)



20.45 Longford - Atlon GG (1,49) 20.30 Vesterlo - Patro Ejsden 1 (1,47)20.45 Longford - Atlon GG (1,49) Ukupna kvota: 3,52

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