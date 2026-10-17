PETAR PUAČA: Roma kreće u nove pobede

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

Photo Goal Pix / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

subota,

VENECIJA - NAPOLI 2

Bolonja - Inter X2

ROMA - ĐENOVA 1

nedelja,

Udineze - Leće GG&3+

Fiorentina - Komo 0-3

Milan - Atalanta 2-3

Juventus - Lacio GG&3+

Monca - Kaljari 0-2

ponedeljak,

Parma - Torino 1X

Napoli je u prošlom kolo protiv Frozinonea lako došao do bodova (3:0). Rapsodiju će nastaviti i na gostovanju Veneciji, koja se po kvalitetu ne razikuje mnogo od prethodnog protivnika.

Kao fiks izdvajam i Romu, jer posle teških okršaja sa Interom i Komom neće propustiti priliku da se protiv znatno lošije Đenove vrati trijumfima.