Tip fudbal

PETAR PUAČA: Roma kreće u nove pobede

Žarko Urošević

17. 10. 2026. u 09:00

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* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

ПЕТАР ПУАЧА: Рома креће у нове победе

Photo Goal Pix / Alamy / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

VENECIJA - NAPOLI 2

Bolonja - Inter X2

ROMA - ĐENOVA 1

nedelja, 

Udineze - Leće GG&3+

Fiorentina - Komo 0-3

Milan - Atalanta 2-3

Juventus - Lacio GG&3+

Monca - Kaljari 0-2

ponedeljak, 

Parma - Torino 1X

Napoli je u prošlom kolo protiv Frozinonea lako došao do bodova (3:0). Rapsodiju će nastaviti i na gostovanju Veneciji, koja se po kvalitetu ne razikuje mnogo od prethodnog protivnika.

Kao fiks izdvajam i Romu, jer posle teških okršaja sa Interom i Komom neće propustiti priliku da se protiv znatno lošije Đenove vrati trijumfima.

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