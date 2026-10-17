PETAR PUAČA: Roma kreće u nove pobede
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A
MOJ TIP
subota,
VENECIJA - NAPOLI 2
Bolonja - Inter X2
ROMA - ĐENOVA 1
nedelja,
Udineze - Leće GG&3+
Fiorentina - Komo 0-3
Milan - Atalanta 2-3
Juventus - Lacio GG&3+
Monca - Kaljari 0-2
ponedeljak,
Parma - Torino 1X
Napoli je u prošlom kolo protiv Frozinonea lako došao do bodova (3:0). Rapsodiju će nastaviti i na gostovanju Veneciji, koja se po kvalitetu ne razikuje mnogo od prethodnog protivnika.
Kao fiks izdvajam i Romu, jer posle teških okršaja sa Interom i Komom neće propustiti priliku da se protiv znatno lošije Đenove vrati trijumfima.
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