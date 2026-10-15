Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

15. 10. 2026. u 11:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Četvrtak

18.45 Sparta Prag - Lilestrom |1-3&||1-3 (1.80)

21.00 Benfika - Seltik |1-3&||1-3 (1.80)
21.00 Selta Vigo - Juventus |0-1&||1+ (1.77)

Ukupna kvota: 5.73

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