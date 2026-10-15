OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Četvrtak
18.45 Lugano - Crvena zvezda GG (1.60)
21.00 Ferencvaroš - Plzenj GG (1.60)
Ukupna kvota: 3.97
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