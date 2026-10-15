Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

15. 10. 2026. u 10:24

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

18.45 Lugano - Crvena zvezda GG (1.60)

18.45 Hajduk Split - Ajaks GG (1.55)
21.00 Ferencvaroš - Plzenj GG (1.60)

Ukupna kvota: 3.97

 

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