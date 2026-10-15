Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

15. 10. 2026. u 10:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.45 Leh Poznanj - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1.42)

18.45 Lugano - Crvena zvezda UG 3+ (1.68)
21.00 Hofenhajm - Bešiktaš UG 3+ (1.50)

 Ukupna kvota: 3.58

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MNOGI NE BI MOGLI DA DOBIJU POSAO U VREME KADA SAM POČINJALA: Dragana potkačila mlađe kolege -Nekad je bilo važno da budeš pismen i cenjen

"MNOGI NE BI MOGLI DA DOBIJU POSAO U VREME KADA SAM POČINjALA": Dragana potkačila mlađe kolege -"Nekad je bilo važno da budeš pismen i cenjen"