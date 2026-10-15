LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
18.45 Sparta Prag - Lilestrom |1+&2+ (1.28)
21.00 Tvente - Tun 1&2-6 (1.45)
Ukupna kvota: 2.30
Prva dva meča dajemo golove, ovo su ekipe koje igraju napadački, pogotovo Sparta i Benfika na svojim terenima i očekujemo da bude dosta pogodaka.
Pored toga dajemo fiks uz golove na Tvente, kvalitetniji je od Tuna i trebao bi rutinski rešiti meč u Enshedeu.
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