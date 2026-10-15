LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Joao Gregorio/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrtak 18.45 Sparta Prag - Lilestrom |1+&2+ (1.28)



21.00 Tvente - Tun 1&2-6 (1.45) 21.00 Benfika - Seltik |1+&2+ (1.24)21.00 Tvente - Tun 1&2-6 (1.45) Ukupna kvota: 2.30

Prva dva meča dajemo golove, ovo su ekipe koje igraju napadački, pogotovo Sparta i Benfika na svojim terenima i očekujemo da bude dosta pogodaka.

Pored toga dajemo fiks uz golove na Tvente, kvalitetniji je od Tuna i trebao bi rutinski rešiti meč u Enshedeu.

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