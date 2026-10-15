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LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

15. 10. 2026. u 10:09

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Joao Gregorio/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrtak

18.45 Sparta Prag - Lilestrom |1+&2+ (1.28)

21.00 Benfika - Seltik |1+&2+ (1.24)
21.00 Tvente - Tun 1&2-6 (1.45)

Ukupna kvota: 2.30

Prva dva meča dajemo golove, ovo su ekipe koje igraju napadački, pogotovo Sparta i Benfika na svojim terenima i očekujemo da bude dosta pogodaka.

Pored toga dajemo fiks uz golove na Tvente, kvalitetniji je od Tuna i trebao bi rutinski rešiti meč u Enshedeu.

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