LUGANO - ZVEZDA: Kako se kreću kvote na kartone kada sudi Florijan Badštubner?

Nemačke sudije imaju dugu i prilično burnu istoriju kada dele pravdu Crvenoj zvezdi u Evropi.

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Dok su s jedne strane poznati po tome što ne podležu pritisku sa tribina, s druge strane srpski klubovi često pamte njihovu nemačku disciplinu i "laku ruku" na kartonima.

Kako Zvezda prolazi sa Nemcima u novijoj istoriji?

Zvezda je u proteklim sezonama imala nekoliko upečatljivih susreta sa nemačkim arbitrima, a uspomene su pomešane:

Saša Štegeman (Problem u Trabzonu i meč sa Malmeom): Kada je Saša Štegeman sudio Zvezdi protiv Trabzona 2022. godine, isključio je Kingsa Kangvu nakon dva žuta kartona, što je direktno uticalo na rezultat jer je Trabzon posle toga postigao pobedonosni gol.

Štegeman je ponovo delegiran da sudi crveno-belima na teškom gostovanju u Malmeu početkom 2026. godine.

Sven Jablonski (Najviši evropski nivo): UEFA je početkom 2026. godine poverila ključnu utakmicu protiv Lila kompletnoj nemačkoj šestorki na čelu sa Jablonskim. Zvezda je tu utakmicu dobila, da bi kasnije u revanšu u Beogradu prokockala prednost i ispala na produžetke.

Kako se kreću kvote na kartone kada sudi Florijan Badštubner?

S obzirom na to da Badštubner zvanično debituje na utakmicama srpskih klubova baš na meču Lugano – Crvena zvezda, kladioničarski analitičari se oslanjaju na njegove statistike iz Bundeslige:

Igra na "Manje" (Under) žutih kartona: Nemac u proseku pokazuje oko 3,80 žutih kartona po meču, a granice na evropskim utakmicama se najčešće postavljaju na 4,5 ili 5,5 kartona. Zbog njegovog blagog kriterijuma, statistički je isplativije gađati manje kartona od ponuđene granice.

Karton u ranim fazama meča: Badštubner retko daje karton pre 20. minuta utakmice. On voli verbalno da upozori igrače i smiri tenziju pre nego što posegne za džepom.

Kvote na penale: S obzirom na to da svira penal na tek svakom četvrtom meču, kvota da neće biti penala na utakmici je obično prilično sigurna u njegovom slučaju.

NAŠ TIP: -4,5 kartona (kvota 1,92)























