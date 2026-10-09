OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
12.00 Estoril Praja U23 - Sporting L. U23 GG (1,56)
20.00 PSV - Herenven GG (1,38)
Ukupna kvota: 3,36
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