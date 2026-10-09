Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

09. 10. 2026. u 10:10

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Petak

12.00 Estoril Praja U23 - Sporting L. U23 GG (1,56)

15.30 Rekord - Sandecja NS GG (1,56)
20.00 PSV - Herenven GG (1,38)

Ukupna kvota: 3,36

 

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