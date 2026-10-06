Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

06. 10. 2026. u 11:00

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr

Utorak

20.45 Hrvatska - Španija |1-3&||1-3 (1.83)

20.45 Engleska - Češka D 2-4 (1.55)
20.45 Švajcarska - Severna Makedonija D 2-4 (1.52)

Ukupna kvota: 4.31

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