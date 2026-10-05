OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram nalogu video snimak na putu za Bačku Palanku, uz poruku da je zahvalan ljudima koji su se već okupili, ali i da je "užasnut blokaderskim pokušajima" da se spreči održavanje skupa i ograniči pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora.