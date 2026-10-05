Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

05. 10. 2026. u 08:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

Ponedeljak

17.00 Liptovski Mikulas - Samorin GG (1.47)

20.45 Italija - Turska GG (1.75)
20.45 Rumunija - Švedska GG (1.57)

Ukupna kvota: 4.04

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Da li je Kina ukrotila Ameriku? Jedna slika govori mnogo, Tramp napravio potez posle 64 godine

Da li je Kina "ukrotila" Ameriku? Jedna slika govori mnogo, Tramp napravio potez posle 64 godine