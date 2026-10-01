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Ronaldov "SIUU" nećemo gledati večeras, ali tu je njegov "učenik" - i kvota da će postići gol je VRLO PRIMAMLJIVA

Olja Mrkić

01. 10. 2026. u 14:19

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Rasmus Hojlund ima poseban motiv kada igra protiv Portugalije.

Роналдов СИУУ нећемо гледати вечерас, али ту је његов ученик - и квота да ће постићи гол је ВРЛО ПРИМАМЉИВА

Fernando Soares / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač Danske je u prethodnom susretu ovih selekcija postigao pobedonosni gol, a potom proslavio pogodak čuvenim Ronaldovim „Siuu“.

Posle meča je objasnio da nije želeo da se ruga Portugalcu, već da mu oda počast, jer mu je Kristijano Ronaldo idol i fudbaler koji je imao ogroman uticaj na njegovu karijeru.

Hojlund je tako već pokazao da ume da bude posebno inspirisan protiv svog idola, a sada je ponovo u prilici da se upiše u strelce protiv Portugalaca iako na terenu neće biti Kristijana koji je napustio kamp reprezentacije.

Današnji susret ovih rivala tako je dobio potpuno novi fokus, ali ostaje vrlo zanimljiv i ljubiteljima klađena.

Tip Novosti za konačan ishod možete da pronađete na linku OVDE, aspremili smo vam i specijal ponudu da će Hojlund opet postići pogodak. Da li će ga proslaviti Ronaldovim "Siuu"  i ispred novog vlasnika njegove sedmice, ostaje da se vidi

NAŠ TIP: Hojlund daje gol (kvota 3,10)

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