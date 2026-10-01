Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

01. 10. 2026. u 12:42

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

PHD PRESS / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

20.45 Vels - Norveška X-2

Kvota: 4.35

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