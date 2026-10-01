Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

01. 10. 2026. u 12:30

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Peter Fitzpatrick / Actionplus / Profimedia

Četvrtak

15.15 Dubai junajted - Hata X (3.50)

20.45 Irska - Austrija X (3.20)

Kvota: 11.20

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