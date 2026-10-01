Makedonija i Crna Gora u lošoj formi: Jedan tim ipak ima razlog za optimizam pred meč

Severna Makedonija U21 dočekuje Crnu Goru U21 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a gosti u meč ulaze sa četiri boda više i boljom pozicijom u grupi.

MATHIAS BERGELD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Severna Makedonija je peta sa šest bodova, dok je Crna Gora treća sa 10.

Domaćin je u veoma lošoj formi, pošto je na poslednjih pet utakmica zabeležio četiri poraza i remi. U tom periodu postigao je samo jedan gol, a primio čak 11. I u kvalifikacijama ima problema u odbrani, sa prosečno 2,1 primljenim golom po meču.

Crna Gora je u poslednjih pet utakmica postigla šest golova, ali je primila devet. Ipak, u kvalifikacijama ima znatno bolji učinak, sa prosečno 1,4 postignuta i 1,8 primljenih golova po utakmici. U poslednjem međusobnom susretu, odigranom u oktobru prošle godine, slavila je sa 3:2.

Severna Makedonija će pokušati da prekine loš niz, ali trenutna forma i problemi u napadu ne ulivaju poverenje. Crna Gora je u boljoj poziciji i već je pokazala da ume da nadigra ovog rivala, pa bi trebalo da izbegne poraz.

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