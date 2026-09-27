Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

27. 09. 2026. u 06:50

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Nedelja

15.00 Litvanija - Azerbejdžan 1X (1.30)

15.00 AEL Larisa - PAOK B 1 (1.52)

18.30 Burgos - Eldense 1 (2.05)

Kvota: 4.05

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