GAKPO POKVARIO KLOPOV DEBI: Može li Duvikas ponovo u zaustavnom vremenu da obori gomilu tiketa?

Nemačka ulazi u prvi domaći meč pod Jirgenom Klopom sa željom da dođe do prve pobede novog selektora.

Foto: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

„Panceri“ su u Amsterdamu bili nadomak trijumfa, ali im je Holandija u 92. minutu oduzela pobedu i ostavila ih sa bodom. Sada u Augsburgu dočekuju Grčku, koja je na startu Lige nacija napravila veliki preokret u Beogradu.

Nemačka je protiv Holandije povela i dugo čuvala prednost, ali je Kodi Gakpo u nadoknadi vremena postavio konačnih 1:1. Za Klopa je to bio pristojan početak na klupi reprezentacije, ali njegov tim sada traži prvu pobedu. Poseban motiv biće i činjenica da Nemačka prvi put igra kod kuće posle razočaravajućeg ispadanja sa Svetskog prvenstva.

„Panceri“ su, ipak, na svom terenu u odličnom nizu. Dobili su poslednjih pet takmičarskih utakmica kod kuće, a poslednji poraz pred svojim navijačima doživeli su još u junu 2025. godine.

U međuvremenu su u Ligi nacija uspeli da osvoje prvo mesto u grupi i stignu do završnice takmičenja, pa od njih i sadašnji ciklus zahteva borbu za vrh.

Grčka je u Beogradu pokazala karakter. Srbija je povela već u četvrtom minutu, ali su Kristos Colis i Anastasios Duvikas u drugom poluvremenu doneli potpuni preokret, a pobednički gol stigao je u 95. minutu.

Taj trijumf prekinuo je niz Grčke od pet utakmica bez pobede i doneo joj tri boda na istorijskom debiju u Ligi A.

Izabranici Ivana Jovanovića sada imaju mnogo teži zadatak. Grčka je dobila samo jedno od poslednjih deset gostovanja, a protiv Nemačke nije slavila u prethodnih deset međusobnih utakmica. Poslednji susret odigran je u junu 2024. godine, kada je Nemačka pobedila 2:1.

Klop je uoči ovog meča ostao bez Džamala Musijale, koji je povredio butni mišić, dok se Kai Haverc takođe vraća u Arsenal zbog povrede. U napad su zato pozvani Florijan Virc i Džonatan Burkart. Grčka nema većih kadrovskih problema, a Duvikas bi posle gola za pobedu u Beogradu mogao da dobije mesto u startnoj postavi.

Jedan od zanimljivih aduta Grčke biće Kristos Colis, koji je postigao šest golova u poslednjih deset takmičarskih nastupa za reprezentaciju. Sa druge strane, Nemačka je na poslednjih šest utakmica primila i postigla bar po jedan gol, dok je na poslednjih deset mečeva viđen pogodak u oba poluvremena.

Sve ukazuje na to da Nemačka ima ulogu favorita, ali Grčka je već u Beogradu pokazala da ne odustaje ni kada se nađe u problemu. Zbog toga bi domaćin trebalo da iskoristi kvalitet i prednost svog terena, ali je realno očekivati najmanje dva gola na utakmici.

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