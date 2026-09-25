ZIDAN DEBITUJE NA KLUPI "TRIKOLORA": Francuzi favoriti u Kodžaeliju, ali Turci spremaju pakao!
U okviru prvog kola elitne Divizije A UEFA Ligi nacija, večeras od 20.45 na stadionu u Kodžaeliju, snage će odmeriti selekcije Turske i Francuske.
Ovaj duel privlači ogromnu pažnju svetske javnosti jer će na klupi gostiju debitovati legendarni Zinedin Zidan, koji je preuzeo kormilo nakon odlaska Didijea Dešama posle Svetskog prvenstva.
Nakon razočaravajućeg ispadanja u grupnoj fazi Mundijala, Vinčenco Montela je zadržao poverenje turskog saveza, ali pritisak javnosti je ogroman.
Turska je poznata po fanatičnoj podršci sa tribina, a mlada zvezda Arda Guler, zajedno sa Keremom Afturkogluom i Barišom Alperom Jilmazom, biće glavna uzdanica u ofanzivi.
Domaći tim ulazi u meč sa određenim problemima zbog povreda (nedostaju Čalhanoglu i Jildiz), što u velikoj meri slabi kreativnost u veznom redu, ali motivacija protiv vicešampiona sveta neće manjkati.
Francuska otvara novo poglavlje sa najvišim ambicijama. Sastavom diriguje kapiten Kilijan Mbape, koji je preležao prehladu i potpuno je spreman za meč.
Gosti imaju zastrašujući napadački potencijal (Usman Dembele, Majkl Olise, Bredli Barkola), ali Zidanov primarni zadatak biće stabilizacija odbrane koja je u julu primila čak šest golova od Engleske. Iako nedostaju Orelijen Čuameni i Markus Tiram, Francuzi imaju ogromnu širinu u rotaciji.
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