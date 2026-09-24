DVA GOLA U 90 MINUTA SU PREMIJA: Zicer u meču koji svi preskaču!

Andora i Malta otvaraju novu sezonu Lige D nacija u meču koji na papiru deluje kao klasično fudbalsko mučenje, ali za kladioce predstavlja ozbiljnu priliku za profit ako se zagrebe ispod površine.

Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Profimedia

Svih šest reprezentacija u Ligi D imaju zagarantovanu promociju na kraju ovog ciklusa zbog promene formata takmičenja od 2028. godine.

Andora nikada nije igrala iznad ovog ranga, a prošlu sezonu završila je na dnu grupe bez pobede, uz jedan remi i tri poraza. Selektor Koldo Alvarez u poslednjih 15 nastupa ima samo jedan trijumf, ostvaren protiv Lihtenštajna, uz tri remija i čak 11 poraza. U celoj istoriji ovog takmičenja imaju ukupno dve pobede. Igraju oštro i defanzivno — prošle sezone pravili su 20,8 faulova po meču, dok na poslednjih sedam njihovih utakmica nijednom nisu pogodila oba tima.

Malta ulazi kao favorit grupe, iako je posle smene trenera deklasirana u plej-ofu od Luksemburga sa ukupnih 5:0. Emilio de Leo ima devet poraza u 14 mečeva na klupi, ali je u junu savladao Azerbejdžan. Oslabljeni su bez suspendovanog Džozefa Mbonga i povređenog Alehandra Garzije, ali u napadu imaju Irvina Kardonu koji ima osam učešća kod golova na sedam mečeva za Sent Etjen.

Andora je bez pobede u šest međusobnih duela, uz četiri remija i dva poraza. Malta teško razbija rivale jer su sedam od poslednjih deset pobeda ostvarili sa jedan gol razlike, uz skromnih devet izborenih kornera u prošlom ciklusu.

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Na poslednjih sedam utakmica Andore nijednom nisu pogodila oba tima, a igraju sa toliko prekida da prosečno prave preko 20 faulova po meču. Malta sa druge strane jedva da izbori dva kornera po utakmici, a većinu pobeda upisuje sa minimalnih 1:0. Kada spojiš dva tako sterilna tima, ovde se uopšte ne postavlja pitanje ko je bolji, nego koliko je realno da uopšte vidimo gol.